Крстурским матурантима о Одељењу за русински језик и књижевност

РУСКИ КРСТУР – Матурантима русинског одељења Гимназије „Петро Кузмјак“ је јуче, 4. априла, у Школи одржана промоција Одељења за русинистику, на ком се на Филозофском факултету у Новом Саду изучава русински језик и књижевност. Одељење је матурантима представио његов шеф др Јанко Рамач и асистент и докторант Александар Мудри, а обојица су представили могућности студирања на Одељењу, које нуди и један семестар студија у Пољској, или Словачкој.

Мудри је ученике упознао и са условима студирања на целом Филозофском факултету, који је недавно обележио 60 година рада.