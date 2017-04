У Куцури представљена крстурска Гимназија на русинском језику и Средња школа

КУЦУРА – Јуче, 4. априла, у куцурској ОШ „Братство јединство“ одржана је промоција Средње школе са домом ученика „Петро Кузмјак“ из Руског Крстура, односно Гимназије на русинском језику.

Ученицима осмог разреда преко видео-бима приказан је изглед Школе и школских просторија, смештај у интернату, Школска библиотека, фискултурна сала, теретана и друге просторије за разне активности, о којима је говорио педагог у Школи „Петро Кузмјак“ Иван Међеши.

Директорка крстурске Школе Хелена Пашо Павловић истакла је смерове које Школа нуди и пројекте у којима учествује, а ученице другог разреда Гимназије на русинском језику Марина Роман и Јована Ногавица говориле су о школовању, наставницима и разним активностима које су у Школи и у Крстуру занимљиве младим особама.

Председник Извршног одбора Националног савета (НС) Русина Жељко Ковач ученицима је поделио флајере са информацијама о Школи „Петро Кузмјак“, а ученицима русинског одељења у Куцури објаснио је које стимулације и помоћ нуди НС ученицима који продуже школовање на свом матерњем, русинском језику у Гимназији.

Директорка куцурске Школе Славица Бајор захвалила се гостима из Крстура на представљању Школе и истакла да је крстурска Школа прва школа која је представила свој програм у Куцури, као и да су ученици добили заиста корисне информације о могућностима даљег средњошколског образовања.