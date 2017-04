До коцурскей школи сцигли пейц роботи

КОЦУР – Основна школа „Братство-єдинство” з Коцура на основи конкурсу Фонду Б92 „КОДиґранє” достала пейц роботи за диґиталне „описменьованє”, у рамикох програми „Битка за знанє”.

Школяре их буду хасновац на годзинох технїчного и годни унапредзиц свойо знанє, алє и квалитетнєйше ше пририхтовац за змаганя.

Наставнїк технїчного образованя Владимир Бесерминї роботи превжал у Новим Садзе, дзе була и обука за роботу на нїх.

Акция „КОДиранє” порушана з цильом же би шицки основни школи у Сербиї достали достаточне число наставних алатох – мБот роботи, з помоцу хторих ше школяре буду учиц програмовац.