Прияви за безплатни учебнїки по 12. април

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прияви за безплатни учебнїки до керестурскей Школи „Петро Кузмяк” мож придац по 12. април, понеже 13. априла почина ярнї школски розпуст – дознава „Рутенпрес” у Школи.

Право на безплатни учебнїки за основну школу у 2017/18. школским року маю школяре з материялно загрожених фамелийох (чийо фамелиї доставаю пенежну социялну помоц); школяре з почежкосцами у розвою и инвалидитетом, як и школяре котри у фамелиї треце, або кажде шлїдуюце дзецко хторе у системи школованя.

З документациї потребни потвердзеня од социялней установи за першу ґрупу и о статусу школярох за кажде шлїдуюце дзецко за трецу ґрупу, док за другу ґрупу Школа уж ма потребну документацию, та ю нє треба окреме придавац.

Учебнїки школяром з наведзених катеґорийох будзе финансовац Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою, у рамикох проєкту „Набавка учебнїкох и других наставних средствох за школярох основних школох”. По вибору школох, Министерсто одредзело и хтори учебнїки буду безплатни за нїзши и за висши класи ОШ.