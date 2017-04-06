Рутенпрес

Нова банкнота од 50 еври

автор зам 6. април 2017
German artist Ottmar Hörl 's sculpture depicting the Euro logo is pictured in front of the former headquarter of the European Central Bank (ECB) in Frankfurt am Main, western Germany, on June 24, 2016. ECB said on June 24, 2016 being ready to provide additional liquidity after the Brexit vote. / AFP / DANIEL ROLAND (Photo credit should read DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images)

ЕВРОПСКА УНИЯ – У дзеветнац жемох зони евра вчера до обтоку пущена нова банкнота од 50 еври, з вельо лєпшу защиту од фалсификованя, явяю медиї.

Нова банкнота будзе видрукована у 6,5 милиони прикладнїкох, а терашня од 50 еври и далєй важаца и поступнє будзе поцагована з обтоку.

Як и нови банкноти од 5, 10 и 20 еври, хтори у обтоку од 2013. року, и нова од 50 еври направена по новим моделу, з применьованьом найсучаснєйших механїзмох за борбу процив фалсификованя.

По податкох з Европскей централней банки, банкнота од 50 еври представя 45 одсто цалосного обсягу банкнотох у обтоку у зони евра и других жемох.

0
Facebook Twitter Google + Pinterest