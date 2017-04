ЕВРОПСКА УНИЯ – У дзеветнац жемох зони евра вчера до обтоку пущена нова банкнота од 50 еври, з вельо лєпшу защиту од фалсификованя, явяю медиї.

Нова банкнота будзе видрукована у 6,5 милиони прикладнїкох, а терашня од 50 еври и далєй важаца и поступнє будзе поцагована з обтоку.

Як и нови банкноти од 5, 10 и 20 еври, хтори у обтоку од 2013. року, и нова од 50 еври направена по новим моделу, з применьованьом найсучаснєйших механїзмох за борбу процив фалсификованя.

По податкох з Европскей централней банки, банкнота од 50 еври представя 45 одсто цалосного обсягу банкнотох у обтоку у зони евра и других жемох.