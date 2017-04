Струя идуци три роки нє подрагши

БЕОҐРАД – З тророчним планом дїлованя ЕПС нє плановане звекшанє цени струї за ґарантовне подмирйованє обисцох и малих купцох, пише „Политика”.

Управни одбор ЕПС-у, хтори розпатрал план дїлованя подприємства по конєц 2019. року, одлучел же зоз Шветову банку, Медзинародним монетарним фондом и кмпетентним министерством будзе анализовац рушанє тарґовищних ценох и кед будзе потреби, цена будзе звекшана, а на основи предходного дошлєбодзеня од Аґенциї за енерґетику.

Циль ЕПС же би у идуцих трох рокох злєпшала наплацованє струї, за цо нєобходне уводзенє єдинственого наплацованя з центализованьом контрактох о предаваню електричней енерґиї и запровадзованьом системи интелиґентних мераньох, а на тот способ би лєм у тим року були обезпечени дополнююци 1,2 милиони динари приходу.