У векших городох поствиберанково протести

БЕОҐРАД/НОВИ САД – У Беоґрадзе, Новим Садзе, Нишу и ище дзепоєдних векших городох у Сербиї од пондзелку тирваю граждански протести пре, як поведзене, нєреґуларни виберанки. Протести орґанизовани прейґ дружтвених мрежох, а учашнїки на протестох визначую же за нїма нє стоя опозицийни политични партиї.

У протестох, хтори почали пондзелок вечар, дзе у Беоґрадзе маю вецей тисячи учашнїкох, а по даскельо стотки у менших городох, углавним участвую млади и студенти.

Як гваря учашнїки у протестох, вони з тим виражую нєзадовольство пре виберанкови резултати, односно же виберанки нє отримани у фер и демократскей атмосфери и же кандидат власци бул фаворизовани у медийох и хасновал функцию и державни ресурси у кампанї. Тиж спозорюю же було прициски на гласачох и тарґованє з гласами.

Протести, наволани „Процив диктатури”, до вчера нє мали артикуловани вимоги, а од вчера студенти вимагаю змену членох Републичней виберанковей комисиї пре нєпочитованє одлуки Уставного суду Сербиї у вязи виберанкох на Косове, змену предсидательки Народней скупштини пре блокаду роботи законодавного дому, як и змени одвичательних у РТС-у пре нєпочитованє задаткох явного медийного сервису у предвиберанковей кампанї.

Як вимоги винєшени и змена членох РЕМ, алє и ревизия Єдинственого виберацкого списку и електронске персонализованє виберанкох, же би ше онєможлївело манипулованє и прицисок на гласачох. Як гваря студенти – протести буду тирвац по сполнєнє утвердзених вимогох.