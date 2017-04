Пред „Добри вечар, Войводино” нєшка емисия за дзеци

НОВИ САД – Пред „Добри вечар, Войводино” на РТВ нєшка на 19,30 годзин будзе емисия за дзеци по руски „Дзецински швет”, у хторей будзе емитовани прегляд дзецинских представох за дзеци на тогорочним Драмским мемориялє, а участвую и нашо рецитаторе котри ше пласовали на Покраїнску смотру.

У першей часци емисиї „Добри вечар, Войводино“ будзе емитовани прилог о учасци штредньошколцох з рускокерестурскей Школи „Петро Кузмяк” у проєкту „Твоя Европа, твой глас“ у Бриселу, а у другей часци знїмок монодрами Ирини Гарди Ковачевич „Три Левоново войни”„

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.