У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Од того, штернастого тогорочного числа, новини „Руске слово” виходза на штерацец бокох, а у новим чишлє рубрика „Тижньовнїк” пише о резултатох виберанкох за предсидателя Сербиї у местох дзе жию Руснаци, док на „Наших местох” понукнути информациї о нових таблох на уходох до Коцура и Керестура, та о активносцох Месней орґанизациї пензионерох у Коцуре и Здруженя спортских рибарох „Коляк” у Керестуре.

„Економия” приноши напис шлїдом вистки о можлївим отвераню китайскей фабрики у Кули, як и о продуковательки квеца Бранки Радивойшич з Бачинцох.

На „Култури и просвити” зазначени вецей подїї – вечар Тараса Шевченка и промоция нового роману академика Юлияна Тамаша у Вербаше, представянє керестурскей Штреднєй школи школяром у Дюрдьове и Коцуре, а як окремна тема розпатрене як ше чува руски подобови скарб.

„Мозаїк” упознава читачох з нашима рецитаторами, а рубрика „Людзе, роки, живот” з Владимиром Бесерминьом з Коцура и Соню Узелац з Вербасу.

„Духовни живот” пише о важносци духовних розгварког зоз священїком, док на „Спорту”, медзи иншим, зазначени активносци у коцурскей ФК „Искра” и представени дакедишнї фодбалер ФК „Бачка” Мирослав Провчи з Дюрдьова.