У РКЦ отворена вистава подобових уметнїкох з Вербасу

НОВИ САД – У Руским културним центре (РКЦ) у Новим Садзе вчера, 5. априла, отворена вистава Здруженя подобових аматерох „Ателє 05” з Вербасу, з назву „Дотик фарби”. Шицких присутних привитала директорка РКЦ Наташа Макаї Мудрох, як и секретар Дружтва за руски язик, литературу и културу Ирина Папуґа.

Папуґова бешедовала и о Клубу подобових уметнїкох при спомнутим дружтве, Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова”, як и о наставаню Моноґрафиї подобових уметнїкох при Руснацох. Спомла и велїх визначних Вербащанох котри дали значне доприношенє на велїх конарох, а окреме у образованю Руснацох.

Подобови уметнїк Силвестер Макаї з Коцура на отвераню вистави наглашел же Здруженє подобових аматерох „Ателє 05” нє цалком точна назва, бо у нїм, гоч подобових аматерох єст найвецей, творя и академски уметнїки, та и тоти зоз штредню, лєбо висшу подобову школу. Як поведзене на отвераню, праве Силвестер Макаї бул и инициятор тей вистави у новосадскей Матки.

Спред „Ателєа 05” о вистави бешедовал Драґан Симич Бели и подзековал Макайовим на їх труду же о велїх творительох з обласци подобовей култури, нє лєм з Вербасу, тераз можу дознац и Новосадянє.

Свою творчосц на тей вистави представяю велї подобово уметнїки, медзи нїма и Лидия Барна, Владимир Степанов, Снежана Мишович, Ива Капша, Драґан Симич Бели, Силвестер Макаї, Юлия Дьокич Милосав Павлович, Зорица Рац, Данило Няради, Борис Биленький, Срдян Шестович и други.

На отвераню Хор „Гармония”, под дириґенством Весни Кесич Крсманович и з музичним провадзеньом Давора Сабу, одшпивал даскельо шпиванки зоз свойого репертоару, а поезию по руски спред РКЦ рецитовали Тимеа Будински и Йован Живкович.