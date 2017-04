Руске оддзелєнє у Дюрдьове на хасен дзецом, родичом и Школи

ДЮРДЬОВ – У дюрдьовскей ОШ „Йован Йованович Змай” вовторок, 4. априла, отримана схадзка о формованю руского оддзелєня першей класи ОШ у идуцим школским року.

На схадзку були поволани родичи з руских и мишаних малженствох чийо дзеци ше маю уписац до першей класи ОШ, а пришла лєм єдна мац и баба. Обидва гварели же свойо дзеци жадаю уписац до руского оддзелєня и же од того одустаню лєм кед воно нє будзе формоване.

О предносцох знаня вецей язикох, ученя дзецох на своїм мацеринским, руским язику, о роботи зоз школярами у меншим оддзелєню, дзе ше учителька може баржей пошвециц каждому школярови, бешедовала Ваня Ґнип, котра у мишаним малженстве и нє зна по руски, алє у прешлим школским року уписала сина до руского одзелєня.

Ґнипова гварела же вообще нє побановала, та и на тей схадзки дзечнє пошведочела и отворено бешедовала о предносцох таких класох. Тиж визначела же єй син задовольни и щешлїви же ше и надалєй школує з товаришами з котрима бул и у предшколскей установи, а почежкоси у ученю нє ма, цо потвердзела и його учителька Мелания Саламун.

О финансийним стимулованю школярох у руских оддзелєньох бешедовал предсидатель Вивершного одбору Националного совиту (НС) Руснацох Желько Ковач, а о предносцох школованя и знаня руского язика предсидателька Одбору за образованє НС Мелания Римар и членїца Одбору, учителька у дюрдьовскей Школи Єлена Салаґ.

Як гварела директорка дюрдьовскей Школи Вукица Петрович, Школа ма дзеку помогнуц у формованю руского оддзелєня, а тиж визначела же на таки оддзелєня треба патриц и як на одредзену привилеґию, бо маю вельо позитивного.

О предносцох школованя на мацеринским язику на схадзки бешедовали и школски психолоґ и педаґоґ Соня Шанта и Миряна Бубалович, як и наставнїца руского язика Мария Самарджич.

Схадзка закончена з наздаваньом же у септембру того року у Дюрдьове и далєй будзе формоване руске оддзелєнє першокласнїкох – на хасен дзецом, родичом и Школи.