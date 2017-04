Ученици Туристичког смера награђени за четврто место

РУСКИ КРСТУР – Тим ученика са смера Туристички техничар Средње школе „Петро Кузмјак“ из Руског Крстура заузео је четврто од пет награђених места у такмичењу из области туризма на Универзитету „Сингидунум“, Центру у Новом Саду.

У награђеном тиму били су Тијана Николић, Оксана Миљашевић и Јован Станковић и њихова менторка Анике Војчена, а награђени су излетом у организацији „Универзитета Сингидунум“.

На такмичењу, које је одржано 30. марта на тему „Дигитална комуникација туризма Србије“, средњошколци су се суочили са реалним пословним проблемима, односно били су у улози креатора туристичке понуде за младе. Учествовало је 18 тимова из средњих школа у Војводини, а са Туристичког смера крстурске Школе такмичила су се три тима.