У куцурску школу стигло пет робота

КУЦУРА – Основна школа „Братство јединство“ из Куцуре на основу конкурса Фонда Б92 „КОДиграње“ добила је пет робота за дигитално „описмењавање“, у оквирима програма „Битка за знање“.

Ученици ће их користити на часовима техничког и моћи ће да унапреде своје знање, али да се квалитетније припреме за такмичења.

Наставник техничког образовања Владимир Бесермињи роботе је преузео у Новом Саду, где је била и обука за рад на њима.

Акција „КОДиграње“ покренута је с циљем да би све основне школе у Србији добиле довољан број наставних алата – мБот роботе, помоћу којих ће ученици учити програмирање.