Чекаюци потримовку

Читаме у „Руским слове” же яки редактор видавательней дїялносци барз застарани же Покраїна зменшала средства и же „Руске слово” нє достанє як по гевти роки, а нє запитал ше як тим цо роками нє доставаю анї динар, а видаваю на дзешатки руски, або вецейязични кнїжки, маю едициї зоз вецей обласцох руского язичного, просвитного, подобового и ширше културного живота як напр. Дружтву за руски язик, литературу и културу хторе ма седем едициї: образованє (вишли осем наслови), предшколске вихованє (6), литература (8), словнїки (3), катедра (5), подобова творчосц (15) и одняте од забуца (20), а и роками видава єдини руски наукови часопис Зборнїк роботох „Studia Ruthenica” (зоз резимеами по сербски и анґлийски) хтори у Репозиториюме Народней библиотеки Републики Сербиї ма катеґоризацию Министерства за науку М53, а кед и достанє даяки „отрушинки”, та ше нє шме анї озвец же би му ище дахто помогол, бо питанє чи ше за тото достанє потримовка Одбору за културу Нацоналного совиту чий состав, по шицким судзаци, таки же надумал шицко дац лєм КУД-ом и „Рускому слову”.

Дахто и роби, и пише, и стара ше и о нових насловох, а насампредз о нових авторох, о рецензентох и о цалим процесу видаваня и друкованя кнїжкох добродзечнє, а дахто лєм чека же би му „давали тоти цо озда за тото примушени”, а як випатра – анї нє муша, бо маю други плани. То би, по шицким судзаци, могла буц тема за нову „рошту” хтора би прероштовала” нє лєм тото цо ше видава, алє и тих „приоритетних“ хтори ту лєм же би „позберали шметанку”! Другим остава же би за видаванє кнїжкох „терху” зношели їх почитователє з обласци руского язика, литератури и култури (чийо мена и презвиска лєм на остатнїм боку останю призначени, або анї нє, цо завиши од нїх самих чи то жадаю чи нє), бо ше од „приоритетного” видавателя муша чувац, нє шму нїґдзе конкуровац и у руским народзе нє завадзац, гоч їх кнїжки нє вязани за обласци творчосци хтори вони видаваю, а то школство (образованє и воспитанє), кнїжки зоз прешлосци Руснацох, як наприклад спомнута едиция „Одняте од забуца”, итд.!

Як ше одшмелїц и конкуровац за средства кед их компетентни институциї, односно секретарияти за образованє, култури, национални меншини итд. розпишу за наступни рок наменски, лєм за здруженя, кед ше за шицко питаю лєм национални совити, а вони место же би потримали порядну роботу и програми тих хтори конкурую (у конкурсох стої же национални совити даваю лєм думанє, а конєчну одлуку предклада комисия, односно секретар), а вони, як цо то було 2016. року, кед Национални совит Руснацох найвецей сам себе додзелєл. Кельо знаме, єст конкурси на хтори можу лєм вони, односно национални совити конкуровац.

Так 2016. року покраїнски средства (по 50.000,00 дин) додзелєни КУД-ом у Шидзе за порядну дїялносц и у Коцуре, Дюрдьове и Врбаше за орґанизованє манифестацийох, а Дружтву за руски язик нїч, гоч ше зна же ма покраїнске значенє и шедзиско у Новим Садзе. Поставя ше питанє хто шме и може, и дзе конкуровац кед општински КУД-и конкурую и доставаю и на месним и на општинским/городским, односно локалним уровню дзе су основани, а глєдаю и зоз покраїнских итд, а таки як Дружтво за руски язик, цо як спомнуте основане у Новим Садзе, анї ту од Покраїни нє достанє, а дзе же би як нєлокалне вообще шмело на гевтих уровньох конкуровац. Кед же и конкурує, напр. у Городзе Новим Садзе, вец и ту „вивиши”, бо ту лєм Руски културни центер зоз Нового Саду достанє потримовку и средства.

Дружтво з тим у вязи информовало компетентни институциї образованя, култури и националних меншинох/заєднїцох у Покраїни, Новим Садзе и Беоґрадзе, а то поведзене и на схадзки, хтору Дружтво иницировало у Националним совиту Руснацох 16. марца 2017. року у Руским Керестуре, зоз надпомнуцом же би представителє Националного совиту голєм раз у року требали побешедовац зоз хаснователями и їх средствох, и средствох за хтори вони даваю, або нє даваю потримовку, односно же би знали дзе ше и за цо средства унапрямую, а тиж и же би голєм чули як „преживюю” руски институциї, здруженя и други у терашнїх условийох и у такей орґанизациї витворйованя правох националних меншинох у Републики Сербиї хтора ше намага войсц до Европи.

Тиж, надпомнуте же у чаше снованя националних совитох (2001–2002) Дружтво за руски язик, литературу и културу було єдна з найактивнєйшх и найрозвитших орґанизацийох у области руского язика, литератури и култури, зоз понад 1 000 (1 226) членми (у вецей як 20 местох у АП Войводини, Републики Сербиї и значним числом славистох и русинистох у дияспори и ширше у швеце), и же децениями, як и дружтва за мадярски, словацки и румунски язик АП Войводини було почитоване (и финансоване) з боку компетентних секретариятох. Медзитим, зоз формованьом националних совитох дружтва за язики (скорей дружтвени орґанизациї, тераз здруженя) лєдво преживюю и постали, так повесц, „колатерална чкода”.

Треба надпомнуц и тото же Дружтво за руски язик, литературу и културу, анї у Националним совиту, анї у його одборох и комисийох нє ма членох, а кед даєден и там, питанє чи ше шме завжац за його роботу, бо члени, як познате, странково особи (зоз ДС, ЛСВ и виборних лїстинох), а Дружтво за руски язик од основаня (4.12.1970), та потераз нєвладова, нєстранкова, фахова орґанизация чийо члени преважно линґвисти, наставнїки, професоре, педаґоґове, прекладателє и други науково и фахово сотруднїки хтори у останїх 10-15 рокох нє мали и нє маю можлївосц буц укапчани до активносцох кед у питаню образованє, култура, службене хаснованє язика и писма и информованє, та анї до розподзельованя средствох. Исти случай и кед у питаню и Завод за културу войводянских Руснацох, зоз шедзиском у Новим Садзе.

