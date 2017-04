ЗОМБОР – Филияла Националней служби за обезпечованє роботи у Зомборе нєшка, 7. априла, орґанизує Саям за обезпечованє роботи. Саям будзе у Соколским доме у Зомборе (ул. Венац Петра Бойовича 11), од 11 до 13 годзин.

Нєзаняти годни контактовац зоз 45 роботодавателями, котри понукаю коло 500 роботни места.

Пред приходом на Саям нєзаняти ше маю явиц до найблїзшей филияли Служби за обезпечованє роботи же би достали упут за Саям. На Саям треба обовязно вжац вецей прикладнїки роботней биоґрафиї.