КОЦУР – У Коцуре предлужени роботи на реконструкциї памятнїку опрез ОШ „Братство єдинство“, подзвигнутим на чесц погинутим Коцурцом у Другей шветовей войни.

Сам памятнїк „Слунко шлєбоди“, автора Силвстера Макая, однєшени до уметнїцкей лївальнї „Пеле“ у Сивцу, хтора го обнови и ошвижи.

Покля тирва реконструкция памятнїку, оправя ше площу опрез Школи дзе є поставени. Стара мраморова подлога будзе заменєна з ткв. друкованим бетоном, хтори постави подприємство „Бауен” з Вербасу.