Упис до першей класи ОШ „Петро Кузмяк” концом априла

РУСКИ КЕРЕСТУР – Упис до першей класи Основней школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре за школски 2017/18. рок будзе у єй будинку 26. и 27. априла од 8 до 13 годзин – дознава Рутенпрес у управи Школи.

До першей класи ОШ би ше мали уписац 26-еро дзеци народзени од 1. марца 2010. по 28. фебруар 2011. року, хтори закончую Предшколску пририхтуюцу програму у керестурским Оддзелєню дзецинскей заградки.

З документациї за упис потребне ориґиналне кресцене писмо, потвердзенє о здравственим препатрунку, у дзецинскей заградки родичи достаню прияву за упис, а на концу школского рока и потвердзенє о законченей Предшколскей пририхтуюцей програми.

По терашнїх законских предписаньох, спомнуте число школярох будзе достаточне лєм за єдно оддзелєнє першей класи ОШ.

Кед по початок нового школского рока будзе прилапене предкладанє Министерства просвити же би лимит школярох за єдно оддзелєнє бул 24, а нє 26 як тераз, вец у керестурскей Школи буду формовани два оддзелєня першей класи ОШ.