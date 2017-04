Дзецинска радосц на „Бамби фесту”

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди 48. родзеного дня Предшколскей Установи „Бамби” з Кули, єй рускокерестурске Оддзелєнє „Цицибан” вчера, 6. априла, у Велькей сали Дому култури отримало шветочну програму „Бамби фест”. Сала була преполна з публику, та место чежко було найсц и за станє.

На програми були и директорка ПУ „Бамби” з Кули Весна Йовович, єй помоцнїца Снежана Булатович и лоґопед у Установи Лїляна Бобич.

Оддзелєнє „Цицибан” ше представело з танцами, шпивацкима и сценскима точками, а участвовали шицки ґрупи дзецох, окрем з двох наймладших яшелькових. Програма була прикрашена и з музичнима точками за хтори дзеци пририхтала Тат’яна Фейди, а учительки анґлийского язика Александра Надь и Теодора Вранєш пририхтали дзеци за точки на анґлийским язику.

„Бамби фест” бул збогацени и з краткима сценскима сличками школярох-ґлумцох Ребеки Семан и Милици Малинович, котри и водзели програму.

У Оддзелєню „Цицибан” дзеци за „Бамби фест” пририхтали їх виховательки Даниєла Сопка, Оленка Русковски, Мария Дюрчянски, Блаженка Мецек и Емилия Костич, вєдно зоз сотруднїками, котри пририхтали и пригодну ярньо-вельконоцну сценоґрафию.

На уходзе до Велькей сали була поставена вистава рисункох дзецох з „Цицибану”, Дом култури безплатно обезпечел салу, а Сашо Палєнкаш музичну потримовку.