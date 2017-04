Поволанка нашим младим на екскурзию до Словацкей

РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботне цело за младеж Националного совиту (НС) Руснацох тих дньох отворел явну поволанку за приявйованє младих з наших местох за одход на тогорочни Русински фестивал до Свиднїку, до Словацкей.

Як стої у поволанки хтору подписал предсидатель Роботного цела за младеж НС Сашо Сабадош, єдно з условийох за приявйованє же би млади (од 18 до 30 роки) на даяки способ були активни у рускей заєднїци, як и же би були уписани до окремного виберацкого списку за руску националну меншину, так же екскурзия до Словацкей младим источашнє и одредзена награда за роботу у своїх штредкох.

За одход до Словацкей, од 26. по 29. май, єст места за осем особи, а попри провадзеня програмох на спомнутим фестивалє у Свиднїку, млади нащивя и Кошице и Прешов.

Приявиц ше мож по 19. април, линк за прияву https://goo.gl/forms/i56HH3sBwOCl7jCE3, а контакт-особи Сашо Сабадош (sabadossasa@ymail.com,тел. 06/11–84–66–46) и Соня Гудак (sonjahudak@gmail.com, тел. 064/32–40–608).

Роботне цело за младеж обезпечує трошки превозу и костираня, а учашнїки на екскурзиї себе плаца ноцнїк (єдно ноцованє кошта 8 еври) и уходнїцу на Фестивал у Свиднїку. Вибраних учашнїкох Роботне цело за младеж будзе контактовац 8. мая.