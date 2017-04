Одбор за културу гласал о кандидатох за членох Управного одбору Заводу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Од пондзелку, 3. априла, та до 12 годзин стреду 5. априла тирвала електронска схадзка Одбору за културу Националного совиту (НС) Руснацох, на хторей члени Одбору гласали о предкладаню за членох Управного одбору (УО) Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР).

На електронскей схадзки участвовали 10 (зоз 14 членох Одбору) и потримана кандидатура 12 предложених особох за членох УО, цо за трецину вецей од числа членох УО.

„За” предложених кандидатох гласали 9 члени Одбору за културу НС, а єден глас бул „стримани” и Одбор Националному совиту препоручує предложених 12 кандидатох за УО Заводу.

Як дознава Рутенпрес, о кандидатох за УО Заводу члени НС тих дньох буду гласац на електронскей схадзки, после чого НС кандидатох предложи Покраїнскей влади хтора, як други соснователь, менує дзевец членох УО Заводу за културу ВР.