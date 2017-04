У Покраїнским секретарияту за образованє о школованю школярох з України у керестурскей Ґимназиї

НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – Акцийна роботна ґрупа за премосцованє препреченьох за приход школярох зоз Закарпятскей обласци України на школованє до ґимназиї „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре Одбору за образованє Националного совиру (НС) Руснацох стреду, 5. априла, у Покраїнским секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци бешедовала зоз заменїком покраїнского секретара за образованє Миланом Ковачевичом.

Як после схадзки за Рутенпрес гварела директорка Школи „Петро Кузмяк” Хелена Пашо Павлович, оформене заєднїцке Роботне цело хторе будзе робиц на розришованю законских рамикох нєобходних за приход школярох з України до Керестура, а попри нєй, на схадзки у Покраїнским секретарияту були шицки члени Акцийней роботней ґрупи – Татяна Бучко Рац, Любица Няради, Миломир Шайтош и Желько Ковач, як и предсидатель НС Руснацох Славко Рац.

Як дознаваме од директорки Школи, час за розришенє тих законских и правних препреченьох нє одредзени, а як поведзене на схадзки, без їх розришеня нє треба понагляц з приводзеньом школярох.

У конструктивней розгварки заменїк покраїнского секретара за образованє Милан Ковачевич окреме сцел чуц арґументи Школи у тим процесу, хтора, по словох єй директорки Пашо Павловичовей – сце витвориц тоту добру идею НС о приводзеню школярох до оддзелєньох Ґимназиї по руски, алє осторожно и по закону, маюци у оглядзе скорейши искуства и проблеми.

На схадзки зоз заменїком покраїнского секретара за образованє тиж поведзене же на ришованю законских и правних препреченьох за приход будуцих штредньошколцох до Школи „Петро Кузмяк” треба ище надосц робиц, гварела за Рутенпрес Хелена Пашо Павлович, а констатоване и же за тото нєдостаточне лєм подписане Спорозуменє о сотруднїцтве медзи Закарпатску обласцу України и АП Войводину.