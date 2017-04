Дечија радост на „Бамби фесту“

РУСКИ КРСТУР – Поводом 48. рођендана Предшколске установе „Бамби“ из Куле, њено Одељење „Цицибан“ у Руском Крстуру јуче, 6. априла, у Великој сали Дома културе, одржало је у препуној сали, свечани програм – „Бамби фест“.

На програм је дошла и директорица ПУ „Бамби“ из Куле Весна Јововић, њена помоћница Снежана Булатовић и логопед у Установи Љиљана Бобић.

Одељење „Цицибан“ се представило у плесним, певачким и сценским тачкама, а учествовале су све групе деце, осим две јаслене групе. Програм су улепшале и музичке тачке које је са децом припремила Татјана Фејди, а учитељице енглеског језика Александра Нађ и Теодора Врањеш припремиле су децу за тачке на енглеском језику.

На „Бамби фесту“ су учествовале и водитељке програма Ребека Семан и Милица Малиновић са кратким сценским сличицама.

У Одељењу „Цицибан“ децу за наступ на „Бамби фесту“ припремиле су њихове васпитачице Данијела Сопка, Оленка Русковски, Марија Ђурчјански, Блаженка Мецек и Емилија Костић са сарадницима, који су припремили и пригодну пролећно-ускршњу сценографију.

На улазу у Велику салу била је изложба дечијих радова, Дом културе је бесплатно обезбедио салу, а Саша Паљенкаш музичку подршку.