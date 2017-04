У Покрајинском секретаријату за образовање о школовању ученика из Украјине у крстурској Гимназији

НОВИ САД/РУСКИ КРСТУР – Акциона радна група за премошћавање препрека за долазак ученика из Закарпатске области Украјине на школовање у Гимназију „Петро Кузмјак“ у Руском Крстуру Одбора за образовање Националног савета (НС) Русина у среду, 5. априла, у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице разговарала је са замеником покрајинског секретара за образовање Миланом Ковачевићем.

Како је после састанка за Рутенпрес рекла директорица Школе „Петро Кузмјак“ Хелена Пашо Павловић, оформљено је заједничко Радно тело које ће радити на решавању законских оквира неопходних за долазак ученика из Украјине у Крстур, а осим ње, на састанку у Покрајинском секретаријату били су присутни сви чланови Акционе радне групе – Татјана Бучко Рац, Љубица Њаради, Миломир Шајтош и Жељко Ковач, као и председник НС Русина Славко Рац.

Како сазнајемо од директорице Школе, време за решавање ових законских и правних препрека није одређено а, како је речено на састанку, без решавања тих питања не треба доводити ученике.

У конструктивном разговору заменик покрајинског секретара за образовање Милан Ковачевић посебно је желео да чује аргументе Школе у овом процесу која, по речима директорице Пашо Павловић, жели да реализује ову добру идеју НС, али са великом дозом опрезности и по закону, имајући у виду ранија искуства и проблеме.

На састанку са замеником покрајинског секретара з образовање такође је речено да на решавању законских и правних препрека за долазак будућих средњошколаца у Школу „Петро Кузмајк“ треба још доста рада, рекла је за Рутенпрес директорица Школе, а констатовано је и да за овај процес није довољан потписан Споразум о сарадњи између Закарпатске области Украјине и АП Војводине.