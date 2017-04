Явна годзина з биолоґиї

Служба за трансфузию креви зоз Суботици прешлого тижня у Новим Орахове орґанизовала акцию добродзечного даваня креви. Приявели ше двацец дзевец особи, крев дали двацец шейсц, док тройо нє прешли потребну здравствену контролу. Назберане 13 260 милилитри креви.

Руководителька акциї дохторка Тимеа Шимон Дирнер гвари же число добродзечних давательох опада у шицких местох на сиверу Бачки, но у Новим Орахове ситуация дакус лєпша. За тото треба похвалїц месну орґанизацию Червеного крижа котра вельо роби же би уключела цо вецей давательох креви. Медзи иншим, з младима о тей теми бешедовдала и у диско клубу.

Иншак, на тоту акцию даваня креви пришли и школяре зоз Основней школи зоз своїм наставнїком и ту отримана годзина биолоґиї.