Писня спрам рецитатора, а нє рецитатор спрам писнї

Зонска смотра рецитаторох отримана 18. и 19. марца у Бачу. У трох возростох участвовали 13-еро рецитаторе по руски од котрих ше осмеро пласовали на Покраїнску смотру у Сечню, котра ше будзе отримовац од 21. по 23. април

У младшим возросту далєй ше буду змагац Иван Молнар и Кристина Дюранїн з Дюрдьова и Катарина Накич з Нового Саду, у штреднїм возросту Валентина Новта з Руского Керестура, Катарина Недич з Коцура и Валентина Салаґ з Дюрдьова, a у старшим возросту Мирослав Малацко и Павлина Шепински зоз Керестура. У наших руских местох єст вельо дзеци, алє и младих котри заинтересовани за рецитованє, та вец єст и мотивациї як за нїх, так и за фахових руководительох. Мая Зазуляк вєдно зоз Оленку Живкович того року першираз пририхтовала рецитаторох у стреднїм и старшим возросту у Руским Керестуре. Мая, бувша рецитаторка, преноши свойо искуства на терашнїх рецитаторох и учи их рецитовац так як цо учели и ю.

– Кажди фахови руководитель ма свой стил як поставя рецитаторох, по чим су препознатлїви, а думам же ше то здобува з роками. При виборе писньох, цо можебуц и єдна з найчежших стварох у тей роботи, меркує ше же би ше рецитатором нє давалo писнї котри уж вельо раз рецитовани, чи по руски, чи по сербски – толкує Зазулякова.

Длугорочни рецитатор Мирослав Малацко зоз Руского Керестурa мал вельо успихи, а найвекши успих посцигнул 2008. року у Валєве на Републичней смотри рецитаторох дзе завжал треце место. Нїґда му нє чежко пририхтац писню, бо то роби зоз любови.

– Цо ше дотика упечатку котри треба охабиц на публику, то придзе зоз емоцию у писнї котру я чувствуєм и так пренєшем и на слухачох. Писню пририхтуєм так же ю читам и преучуєм док ю нє звладам, нє мам одредзени час, и завиши одо мнє як ю дожиєм – гвари Мирослав.

У Дюрдьове дзеци пририхтую Яким Гарди, Єлена Салаґ и Мария Самарджич. Якимово перше опробованє у рихтаню рецитацийох Дюри Папгаргая було ище 90-их рокох кед водзел дзецинску драмску секцию у Дюрдьове.

– Нїґда нє рихтам вельо рецитаторох, найвецей троїх. Остатнї даскельо роки вельо сотрудзуєм и зоз учительку Єлену Салаґ. Вєдно зоз ню читаме писнї, видвоїме найинтересантнєйши, бо кед рецитаторе нє прилапя писню, кед им ше нє попачи, вец ю анї нє можу так добре одрецитовац. Вибераме писню спрам рецитатора, а нє рецитатора спрам писнї – толкує Яким.

Рецитаторка Валентина Салаґ зоз Дюрдьова успишно ше змага уж шейсц роки. Потераз мала надосц успиху, а 2013. року сцигла и по Републичну смотру рецитаторох у Валєве, прето же теди освоєла друге место на Покраїнскей смотри у Сечню. Прешлого року тиж наступала и на Републичней смотри.

– През цали рок ше рихтам и то так же участвуєм на рижних збуваньох зоз исту писню, а дас мешац пред змаганьом мам интензивнєйши проби. Проби мам два раз, лєбо три раз тижньово и нє тирваю длуго, найвецей пол годзини. Кед видзем на бину, вше присутна позитивна трема, алє то нє вплївує на мнє – гвари Валентина.

У Коцуре єст тиж успишних рецитаторох, єдна зоз нїх и школярка пиятей класи основней школи Катарина Недич, а вона рецитує уж пияти рок. Найлєпши успих зазначела праве того року прето же ше пласовала на Покраїнску смотру.

– Починам ше пририхтовац мешац скорей, нє мам трему кед рецитуєм, бо сом уж звикла на сцену. Кед єст у школи даяки збуваня, часто ме волаю же бим и там дацо одрецитовала – гвари Катарина.

У каждим возросту єст огранїчене кельо писня може тирвац, та ше муши мерковац и на длужину писнї, толкує руководителька Мая, а тиж, од нєй дознаваме же треба мерковац же би писня була прилагодзена возросту рецитатора.

– После змаганя вше ше мож посовитовац зоз членами жирия, котри поведза цо нє було добре, цо треба пременїц, лєбо на цо треба примерковац, та то вец и фаховим руководительом може буц наук за други раз – гвари Мая.

А Яким додава же добри рецитатор муши точно и чисто вигваряц слова, же би ше ясно чул кажди глас. Треба же би мал мелодични глас, а, вшелїяк и надосц таланту. Барз значне же би дзецко допущело же би ше зоз нїм могло робиц, же би фахови руководитель могол пренєсц на ньго тото цо задума.