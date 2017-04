КОЦУР – У ОШ „Братство єдинство“ у Коцуре почало уписованє дзецох з предшколскей установи до першей класи основней школи.

Дзеци муша прейсц систематски препатрунок, а кажди роботни дзень з родичами на 9 и на 11 годзин можу присц ґу фаховим сотруднїком у Школи, котри оценя чи дзецко порихтани за упис до основней школи.

До першей класи би мали буц уписани 45-еро дтеци, медзи котрима, за тераз, лєм тройо до рускей класи.