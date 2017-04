Отримана схадзка Управного одбору Рускей Матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 7. априла, у Руским Керестуре отримана схадзка Управного одбору (УО) Рускей матки (РМ), на хторей винєшени информациї о проєктох з хторима Матка конкуровали до ресорних секретариятох Покраїнскей влади, а на схадзки прилапене же би ше на конкурс Заводу за културу войводянских Руснацох конкуровало за доставанє средствох за пририхтованє театралней представи, у режиї Владимира Надя Ачима.

УО вчера єдногласно прилапел же кандидат Рускей Матки за лауреата Награди Шветовей ради Русинох/Руснацох/Лемкох (РРЛ) „Василь Турок Гетеш” будзе подобови уметнїк Владо Няради з Вербасу.

У пририхтованю РМ за участвованє на наиходзацим Шветовим конґресу РРЛ, хтори того року од 29. юния по 2. юлий будзе у Горватскей, у Осиєку, догварене же Матка предложи роботу седем конґресних комисийох, а за їх предшедаюцих фаховцох зоз Сербиї.