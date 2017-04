Од 1. юния документи „з єдним кликом”

БЕОҐРАД – Министерка державней управи и локалней самоуправи Ана Брнабич виявела вчера же од 1. юния почнє применьованє Закона о общим управним поступку, хтори гражданом оможлїви доставанє документох „з єдним кликом”, односно же шицки потребни документи годно достац на єдним месце.

Од юния буду умрежени шейсц институциї – Министерство державней управи, МУП, Центални реґистер обовязного социялного осиґураня, ПИО, Порцийна управа и Национална служба за обезпечованє роботи, гварела Брнабичова на схадзки з вецей од 150 чолнїками локалних самоуправох у Серби, преноши Танюґ.

Обука за службенїкох за применьованє нового софтверу почнє о коло дзешец днї, гварела Брнабичова, здогадуюци и же до конца 2016. року шицки локални самоуправи свойо матични кнїжки мали преруциц до електронскей форми, а тих котри то нє закончели, поволала же би попонагляли з тоту роботу.

Министерка здогадла же матични кнїжки после 1946. року до електронскей форми преруцели 98 одсто локалних самоуправох, а пред 1946. роком 92,2 одсто.