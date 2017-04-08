Повторує ше гласанє и на виберацким месце у Вербаше

ВЕРБАС – Републична виберанкова комисия (РВК) принєсла одлуку о повторйованю виберанкох за предсидателя Сербиї на осем виберацких местох, а медзи нїма и виберацке место число 11 у Вербаше, дзе уписане 935 гражданє. Повторени виберанки буду на вовторок, 11. априла, а як и други, и виберацке место у Вербаше будзе отворене од 7 до 20 годзин.

По нєурядових информацийох з Роботного цела РВК у вербаскей општини, гласанє на спомнутим виберацким месце у Вербаше будзе повторене прето же у записнїку з виберанкох 2. априла наведзене же єден гласач гласал з двома лїстками, цо констатовали шведкове и члени Виберацкого одбору.