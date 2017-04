НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину буду емитовани прилоги о жимских преподаваньох за польопривреднїкох у Руским Керестуре, о оверйованю документох у новтарушох, представяню РТВ прейґ проєкту „З почитованьом, ми ваш РТВ”, як и звити з „Бамби фесту” у Керестуре и Вельконоцней роботнї у КПД „Карпати” у Вербаше.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (после емисиї „Добри вечар, Войводино”).