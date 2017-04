БЕОҐРАД – У орґанизациї Канцелариї за людски и меншински права Влади Републики Сербиї стреду и штварток, 5. и 6. априла, у Беоґрадзе отримана треца обука за представительох националних совитох (НС) националних меншинох у Сербиї о добрим управяню, програмним планованю, буджетованю и даваню звитох о трошеню средствох, а з аспекту звекшованя ефикасноци и транспарентносци у роботи НС-ох.

Попри занятих зоз спомнутей канцелариї, тренере на обукох були и Тимо Сорса з Националного институту за здравє и добробут з Финскей и Михаела Брезар з Уряду за народносци Влади Републики Словениї.

Дводньова обука, за хтору представителє НС-ох були подзелєни до двох часцох, отримана у рамикох проєкту ЕУ „Потримовка унапредзованю людских правох и нулта толеранция за дискриминацию”, хтори витворюю Канцелария за людски и меншински права и Поверенїк за защиту ровноправносци.

Спред НС Руснацох на обуки штварток, 6. априла, були Желько Ковач, Таня Арва Планчак и Ивана Дудаш.