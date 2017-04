Пре нєдостаток кворуму, Скупштина КПД „Дюра Киш“ будзе на пондзелок

ШИД – За вчера вечар зволана схадзка Скупштини Културно-просвитного дружтва (КПД) „Дюра Киш“ зоз Шиду нє отримана пре нєдостаток кворуму.

Як ше вчера з присутнима членми порадзел предсидатель Скупштини КПД о. Владимир Еделински Миколка, нова схадзка заказана за пондзелок, 10. априла, на 19 годзин у Руским доме.

На Скупштини буду поднєшени звити о роботи, финансийох и звити о роботи секцийох Дружтва у прешлим року, а буду представени и плани роботи КПД и його секцийох, як и финансийни план за тото рок.