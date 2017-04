Нєшка и ютре у Керестуре репризи представох РНТ и АРТ

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Велькей сали Дому култури у Руским Керестуре нєшка, 8. априла, будзе реприза представи „Зазбероваче труплох” Звонимира Павловича, у режиї Михайла Зазуляка и Славка Ороса, а у продукциї Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя”.

Тема представи, остатнї дзешец роки живота др Гавриїла Костельника, а нєшкайша реприза почнє на 20 годзин.

На ютре, 9. априла, у Велькей сали Дому култури у Руским Керестуре будзе и реприза дзецинскей представи „Перша журка” Тодея Николетича, у режиї Ксениї Бодянец, а у продукциї и виводзеню Дзецинскей ґрупи Драмского студия „АРТ” Дому култури Руски Керестур

Початок представи на 20 годзин, а на обидва репризи уход по 100 динари.