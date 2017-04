Школяре ШОМО освоєли пейц награди на Фестивалє войводянскей тамбури

СОНТА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Пецеро школяре Школи за основне музичне образованє (ШОМО) з Кули и його Оддзелєня у Руским Керестуре освоєли награди на 14. Фестивалє войводянскей тамбури, хтори 5. априла отримани у Сонти.

З керестурского оддзелєня Иґор Папуґа, школяр IV класи ШОМО, на тамбури-прим освоєл Першу-1 награду, з 98 бодами; Матей Катрина, школяр V класи ШОМО, на тамбури бас-прим достал Першу-3 награду з 93-ома бодами, а Виктор Хрин, школяр V класи ШОМО, на тамбури-прим достал Другу-4 награду з 83,6 бодами. Шицки су школяре у класи наставнїци Гелени Гарвильчак.

На истим змаганю успишни були и школяре з Кули, у класи наставнїка Владимира Медєша, бо Дияна Чуде, школярка VI класи ШОМО, на тамбури-басприм достала Другу-1 награду з 89,6 бодами, а Марко Алексич, тиж школяр VI класи ШОМО, на тамбури-прим достал Другу-4 награду з 87 бодами.

Тогорочни Фестивал войводянске тамбури отримани у Сонти, дзе влонї отворене Оддзелєнє за тамбуру Музичней школи з Апатину. На Фестивалє участвовали 140 школяре зоз 14 музичних школох, котри потвердзели же тамбура нє лєм традицийни интрумент, алє же на нїм мож квалитетно виводзиц и класичну музику.