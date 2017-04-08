На ютре Медзиокружне змаганє з руского язика и язичней култури

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре на ютре, 9. априла, будзе 8. Медзиокружне змаганє з руского язика и язичней култури за школярох основних школох у хторих порядна настава по руски, як и за школярох зоз школох дзе ше руски язик виучує як виборни предмет з елементами националней култури.

Буду ше змагац 64-еро школяре од пиятей по осму класу – 35-еро з порядней настави з трох наших школох и 29-еро зоз школох з дзевец местох дзе ше руски виучує як виборни предмет.

Отверанє Медзиокружного змаганя будзе од 9,30 до 9,50 годзин, ришованє тестох од 10 до 11,30, а преглашенє побиднїкох од 14,30 до 15 годзин.

Змаганє орґанизую Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою Републики Сербиї, Дружтво за руски язик, литературу и културу и ОШ „Петро Кузмяк”.