Людзе глєдаю любов и жадни су порозуменя

У християнстве вше було духовни розгварки, а у тих хронїчно кризних и чежких часох можу буц барз важни, за пораду, олєгчац душу, а можебуц и виратовац живот

Час посту би требал буц период кед ше меняме на лєпше, стримуєме од нєдобрих и подлих думкох и дїлох, и унапрямюєме на добре. Медзитим, реалносц така же даєдни неґативни думки маме нєсвидомо, обтерховани зме зоз часом у хторим жиєме и зоз ощербену комуникацию медзи людзми.

То и сиґнали же бизме требали буц лєпши людзе, лєпши християнє, и же бизме вихасновали виковни искуства и поуки Церкви.

Отец Иґор Вовк, парох церкви Святого Владимира у Новим Вербаше гвари же людзе константно глєдаю любов и почитованє од других, бо го нє маю за самих себе.

– Од нїх ше глєда же би були феноменални приватно, на роботи, на дружтвених мрежох… Людзе, вец, нєщешлїви и смутни. Ґенерално, жадни су розгварки и порозуменя, поготов кед маю даяки почежкосци у фамелиї – визначел Вовк.

НЄЩЕШЛЇВИ, БО СУ НЄ ЯК МЕДИЙНИ ГВИЗДИ

Подобни искуства ма и о. Алексий Гудак, парох у Старим Вербаше.

– Велї барз обтерховани, часто и нєщешлїви пре еґзистенциялни и фамелийни проблеми. Затровани зме и зоз медиями, бо нам даваю вельо неґативни вистки и приклади. Пропаґанда и маркетинґ нам понукаю фалшиви идеали, та людзе нєщешлїви и нєзадовольни, бо нє можу досягнуц випатрунок або статус хтори ше идентификує як идеални – гварел о. Алексий.

У нововербаскей парохиї о. Иґор Вовк потвердзел же часто зоз своїма парохиянами ма духовни розгварки. Раз у двох тижньох ше сиґурно зяви єдна особа, хтора у потреби бешедовац о своїх проблемох, виражиц свойо чувства, олєгчац душевну боль…

– И сам сом мал барз чежки период у живоце кед сом страцел найблїзших зоз фамелиї. Тото искуство ме змоцнєло и инспировало же бим помагал другим у зочованю зоз проблемами. Мойо методи насампредз щири и людзе то озда похопели, та прето можебуц маю вецей довирия– гварел о. Вовк.

Кажди паноцец длужни понукнуц розгварку и молитву своїм парохияном кед обачи же су у потреби, алє треба пренайсц миру у бешеди и стримовац ше од даваня конєчних заключеньох. Кажда сфера помоци ма своїх фаховцох, а гранїца медзи – помогнуц зоз тим же ше дакого вислуха и буц одвичательни за других – барз ценка.

Парох о. Гудак потолковал же чежко давац пораду парохияном.

– Цо ше мнє дотика, помоц священїка може буц лєм у тим же ґу ньому дахто придзе, випове свойо проблеми, виплаче ше… Гоч ми часто нє найдземе ришенє за їх проблеми, людзом мило же их хтошка послухал, зрозумел и же тото виповедзене остава у довирию – потвердзел о. Алексий.

ХРИСТИЯНСТВО ДАВА НАДЇЮ

Нєшка ше людзе шмелше обрацаю ґу психотерапеутом, медитациї и окремней поживи, з цильом посцигнуц тїлесни и духовни мир. Углавним ше забува же и християнство ма тоти потенцияли и елементи. Церква би могла мац векшу улогу у потримовки и одредзеней охрани дру жтва од подлих и нєфункционалних способох живота.

Чи нашо парохиянє то чувствую и жадаю?

– Дакеди проблеми глїбоко у нас, та анї нє можеме препознац боль и чежину нашей души. Людзе часто нє сцу припознац же маю слабосци. Прето им часто толкуєм же су, по людскей природи, єднак значни, слаби и моцни, чисти и гришни. Ключ у тим же бизме себе припознали, а вец и пренашли дакого з ким ше можеме виприповедац. Людзе треба же би ходзели до церкви, треба же би ше модлєли, бо Евангелия понука ришеня – гвари о. Вовк.

Парох о. Гудак потвердзел же Церква ноши спашенє, и же людзе треба же би ше у розпуки обрацели ґу найблїжшим, бо безнадїйносц може одвесц до самозабойства, алкоголизма, душевних хоротох…

По його словох, християнство то вира хтора дава надїю. Христос хтори победзел шмерц нам надїю охабел до нашлїдства. През Церкву и молитву ше можеме вибориц за лєпши духовни живот.

АСКЕТСКИ ВЕЖБИ АКТУАЛНИ И НЄШКА

Ширше и систематичнєйше патрено, духовни розгварки спадаю ґу позитивним аскетским вежбом, як цо то и духовни поуки и казанї, духовни тексти, духовни вежби, молитва и медитация. Циль позитивних аскетских вежбох то звекшанє любови ґу Богу, а циль неґативних (поштредних) аскетских вежбох то одклоньованє завадзаньох на драги ґу Богу, ґу совершеносци. Неґативни вежби то стримованє од бешеди, цихосц (за лєпше чувство Божей всеприсутносци, уходзенє до себе, одклоньованє бунта пре рижни звуки), потим тїлесни покори и одреканя (за моцнєнє волї), як и жертви (цо виполнює з велькодушносцу и подзековносцу за понукнути нам возвишенши циль, и оспособює за одуперанє напасци).

По духовней розгварки рошнєме у особней, субєктивней порихтаносци же бизме озбильно похопели Божу любов и поволанку и же бизме пречисцели нашо мотиви прецо, у ствари, глєдаме Бога.

З Євангелиї знаме же Исуса глєдали же би бул политични вожд, же би дал тунї хлєб, мац Зебедейових синох (апостолох) глєдала протекцию за „министерски” места. Нєшка и нашо мотиви глєданя Бога можу буц проблематични, як цо керованє одвичательносци, сиґурносц, себични мир. Искусни духовнїки и психолоґове гваря же то шицко мож видзиц и розчисциц у духовней розгварки.

МЕНТАЛНЕ ЗДРАВЄ ЖИТЕЛЬСТВА ПОДЛЕ

По фахових анализох, менталне здравє у Сербиї подле. З медийох и каждодньовосци знаме же насилство вше вираженше, а попри тим, влонї, лєм у южней Бачки було 93 самозабойства, а їх стопа у Сербиї над просеком у Европи. Правда же старши частейше дзвигаю руку на себе, алє суицид вше вираженши медзи младима. Медзи факторами то чувство безнадїйносци, безпомоцносци, охабеносци без уваги и интересованя з боку других, а пробованє самозабойства найчастейше то порученє же дакому чежко, же ма вельки проблем.

БУДЗМЕ СПОСОБНИ ДАВАЦ И ПРИМАЦ

И о. Алексий Гудак и о. Иґор Вовк у своїх роздумованьох о искуствох цитирали Евангелию: „Люб свойого ближнього, як самого себе”. То значи и же мушиме любиц и буц свидоми себе, же бизме другим могли давац и же бизме любов могли прияц. През бешеду, у щирим спознаваню себе и своїх добрих и нєдобрих бокох, найдземе моц и другим пребачиц за їх дїла.