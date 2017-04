Отримане Осме Медзиокружне змаганє з руского язика и язичней култури

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна школя „Петро Кузмяк” з Руского Керестура вчера, 9. априла, була домашня Осмому Медзиокружному змаганю з руского язика и язичней култури, на хторим участвовали 64-еро школяре од пиятей по осму класу ОШ з 20 школох у 12 местох – 35-еро школяре з порядней настави з трох наших школох и 29-еро зоз школох зоз дзевец местох дзе ше руски язик виучує як виборни предмет.

Школярох, їх наставнїкох и авторох задаткох у мено домашнєй Школи привитала педаґоґиня Мария Шанта, у мено Одбору за образованє Националного совиту Руснацох Мелания Римар, а у мено Дружтва за руски язик, литературу и културу Ирина Папуґа. На отвераню и змаганю присуствовали и авторе тестох проф. др Юлиян Рамач и Мелания Сабадош.

На концу Змаганя школяром котри завжали даєдно з трох местох припознаня и руски кнїжки як награди, уручела педаґоґиня у керестурскей Школи Любица Няради.

Змаганє орґанизовали Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою Републики Сербиї, Дружтво за руски язик, литературу и културу Нови Сад и ОШ „Петро Кузмяк” з Руского Керестура.

Рускокерестурска Школа будзе домашня и Републичному змаганю з руского язика и язичней култури, на хторе ше пласовали школяре зоз седмей и осмей класи з порядней и виборней настави, а Републичне змаганє будзе 27. мая.