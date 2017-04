На Медзиокружним з руского язика наградзени 28-еро школяре

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Осмим Медзиокружним змаганю з руского язика и язичней култури, вчера, 9. априла, зоз 64-их школярох з порядней и виборней настави од пиятей по осму класу ОШ наградзени 28-еро школяре, а на Републичне змаганє ше пласовали 17-еро зоз седмей и осмей класи з обидвох уровньох виучованя руского язика.

Зоз школох у Руским Керестуре, Коцуре и Дюрдьове, у катеґориї порядней настави з пиятей класи ше змагали седмеро школяре и перша була Милица Малинович, друга Ребека Семан (обидва з керестурскей), а треца Катарина Недич з коцурскей школи. У змаганю шестих класох найлєпша була Катарина Кулич з Коцура, друге место завжала Наташа Тамаш (обидва з Коцура), треце Мария Горняк з Дюрдьова, а змагали ше шесцеро школяре.

На змаганю школярох зоз седмей класи участвовали дзешецеро школяре и перше место завжал Александар Киш, друге Леон Юрич (обидвоме з керестурскей жколи), а треце место Єлена Чордаш з Коцура. У конкуренциї школярох з осмей класи, спомедзи штернац змагательох перше место подзелєли керестурски школяре Соня Балїцки, Давор Хома и Теодора Новакович. Друге место завжала Емануела Горняк, а треце Александра Русковски, обидва з Коцура.

У катеґориї виборней настави, у конкуренциї школярох з пиятей и шестей класи було дванац змагательох, а перше место завжала Фиона Грубеня з Нового Саду, друге подзелєли Михаило Пап з Нового Саду и Ана Чизмар з Вербасу, док треце место подзелєли Иван Сеґеди з Вербасу и Боґларка Ґере з Бачкей Тополї.

У конкуренциї школярох зоз седмей и осмей класи змагали ше шеснацецеро школяре, и перше место завжала Каролина Гарди з Нового Саду, друге место подзелєли Наташа Джуджар з Нового Саду, Божидар Загорянски з Бачинцох и Анастасия Джуджар з Кули, а треце место завжали Матияс Гуняди з Бачкей Тополї, Орши Олаи з Нового Орахова, Павле Медєши з Вербасу и Лука Вуячич з Нового Саду.