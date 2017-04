Подзекованє Михалови Варґови за його 50 роки у театре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пред красним числоим публики, ансамбл Руского народного театру (РНТ) „Петро Ризнич Дядя” всоботу, 8. априла, на сцени у Руским Керестуре репризно одбавел представу „Зазбероваче труплох” Звонимира Павловича, у режиї Михайла Зазуляка и Славка Ороса.

На концу соботовей представи Михалови Варґови, котри у фалаце „Зазбероваче труплох” толкує главну, улогу др Гавриїла Костельника, о.д. директора РНТ Таня Арва Планчак придала пригодни дарунок з нагоди його ювилею – 50 рокох у руским театре – перше у дзецинских представох, потим у АРТ, односно РНТ „Дядя”, а тераз у РНТ „Петро Ризнич Дядя”.

З найновшу представу РНТ, чийо пририхтованє почало прешлого року, Михал Варґа означує и спомнути ювилей, а 50 роки його активносци у театре наполнєли ше 2016. року.

Премиєра представи „Зазбероваче труплох” нашого националного театру була на отвераню тогорочного Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї 18. марца у Руским Керестуре.