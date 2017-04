Катедрала на Квитну була полна з вирнїками

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая у Руским Керестуре вирни вчера преславели Квитну нєдзелю по григориянским календаре, а на шицких штирох службох Божих, а поготов на Дзецинскей, було вельо вецей парохиянох як звичайно.

На Дзецинскей Служби на 11,30 г. служел капалан о. Михайло Шанта, а наказовал капелан о. Владимир Медєши, котри здогаднул на євангелску подїю пре хтору ше означує Квитну нєдзелю – на триюмфални уход Исуса Христа до Єрусалиму, и визначел цо за нєшкайших вирних значи тота подїя.

Вирнїки на службох Божих побрали пошвецени багнїтки, як символ Квитней нєдзелї, и однєсли до своїх домох, а велї и на теметов на гроби своїх найблїзших.

На Дзецинскей Служби Божей була и Вельконоцна споведз за школярох и младих, а попри спомнутого о. Медєша, споведал и нововербаски парох о. Иґор Вовк.