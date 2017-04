КОЦУР – У коцурскей грекокатолїцкей церкви вчера означена Квитна нєдзеля по юлиянским календаре, а на штирох службох Божих вирним дзелєни багнїтки, хтори вони однєсели дому и на теметов.

Багнїтки на Утринї пошвецел коцурски парох о. Владислав Рац, а дзелєли их члени Церковного одбору.

Окреме вельо вирних було на дзецинских службох на 8 и на 19 годзин.