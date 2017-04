Церпенє нас може оплеменїц

НОВИ САД – На вчерайшей Служби Божей на Квитну нєдзелю у церкви св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе парох о. Юлиян Рац визначел же нас Квитна нєдзеля водзи до страсного тижня, потим до крижу, алє и до воскресеня – до цилю цалого людского роду.

По його словох, Исус нє вошол до городу на бесним коню, алє на маґарчику, а шицки го привитали як цара, бо так чувствовали. У ствари – „вон цар над царами, вон нам спашенє”.

– Тедишня публика, як и терашня, зна барз славиц дакого, алє о кратки час истого того зна знєважовац, поплювац и поогваряц, бо людзе барз пременлїви. Славя того хто их у одредзеней хвильки ущесцує, алє ми маме знац же нас церпенє може оплеменїц, а нє найважнєйши нам тужемски побиди – потолковал о. Рац.

На концу Служби у полней церкви подзелєни багнїтки, хтори вирни одлєсли до своїх домох.