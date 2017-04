Пошвецени багнїтки и у Дюрдьове и Ґосподїнцох

ДЮРДЬОВ/ҐОСПОДЇНЦИ – Квитна нєдзеля шветочно преславена и у грекокатолїцких парохийох Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове и Святого архангела Михаила у Ґосподїнцох, дзе служби служел ґосподїнски парох и дюрдьовски капелан о. Михаил Холошняй.

По службох вирни пошвецени багнїтки однєсли до своїх домох, а на Служби у Дюрдьове шпивали члени Холошняйовей фамелиї и Хору „Розанов”.

Вчера на 16 годзин була и Вельконоцна споведз, а у Страсним тижню, на ютре на 18 годзин будзе Служба Божа за о. Йоакима Холошняя (по налогу женох з Ружанцового дружтва).

На штварток дополадня у Дюрьове будзе споведз хорих, котрих пред тим треба приявиц на парохию.