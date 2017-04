Квитна нєдзеля у наших парохийох у шидскей општини

ШИД – З Богослуженями на хторих пошвецени багнїтки, Квитна нєдзеля вчера означена у шицких грекокатолїцких церквох у шидскей општини.

У Шидзе Службу Божу служел парох о. Михайло Режак, котри на початку Богослуженя пошвецел бахнїтки, а у казанї здогаднул на привит Исуса Христа з палмовима конарами на уходзе до Єрусалиму.

О. Режак визначел же народ теди витал Исуса отвореного шерца, як цо и нєшка христриянє з молитву витаю Исуса на Богослуженьох з нагоди Квитей нєдзелї.

У Бачинцох Службу Божу служел парох о. Драко Рац, а вирних було у векшим чишлє як звичайно, котрим подзелєни пошвецени багнїтки.

Подобно було и у наших церквох у Беркасове и Бикичу, дзе служби Божо служел парох о. Владимир Еделински Миколка, котри тиж пошвецел багнїтки.