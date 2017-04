У Вербаше полни церкви на Квитну нєдзелю

ВЕРБАС – Два нашо вербаски парохиї вчера означели Квитну нєдзелю, а у церквох було вельке число вирних, окреме дзецох.

У церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше вчера служени два служби Божо – на 8 и на 10 годзин, и обидва були нащивени.

У церкви Святого Владимира у Новим Вербаше Служба Божа була на 10 г., а у казанї парох о. Иґор Вовк наглашел же би ше шицки мали стримовац од неґативних думкох и подлих поступкох, окреме у тим остатнїм тижню пред найвекшим християнским шветом – Вельку ноцу.

По Служби парохиянє з обидвох вербаских парохийох дому однєсли пошвецени багнїтки, як симбол Квитней нєдзєлї.