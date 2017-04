Квитна нєдзеля у Миклошевцох

МИКЛОШЕВЦИ – У парохийох Крижевского владичества у котрих жию Руснаци у Горватскей – Миклошевцох, Вуковаре, Петровцох, Винковцох, Райовим Селу, Осиєку, грекокатолїцки вирни на службох Божих преславели Квитну нєдзелю по григориянским календаре.

У церкви Рождества пречистей Дїви Мариї у Миклошевцох Службу Божу на 11 годзин служел парох вуковарски и сримски декан Крижевского владичества о. Владимир Маґоч.

З тей нагоди о. Маґоч у казанї наглашел же ше у тим тижню, з читаньом страсних євангелийох, вирни духовно пририхтую за Исусово воскресенє. На концу Служби благословел багнїтки, хтори вирни буду чувац у своїх обисцох.