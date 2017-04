Штерацец боки

Од того числа тижньова новина „Руске слово” будзе виходзиц на 40 бокох, цо за штири боки вецей як було потераз. Насампредз, тота вистка добра за читачох, понеже зме годни вецей простору пошвециц дзепоєдним рубриком и темом. Остатнї час нам огласни простор насице „єдол” новину и нє могли зме порядно обявйовац дзепоєдни важни стаємни рубрики, як „Людзе, роки, живот”, „Руске у швеце” и гумор.

Важне повесц и же, кельо познате, руководство НВУ „Руске слово” пре додати боки у тим року нє планує звекшац цену новинох.

Нови формат новинох „Руске слово” почал виходзиц у юнию 2014. року и лєм на 32-ох бокох. О рок, 2015. зме звекшали обсяг бокох на 36. Медзитим, то нїяки нє успих, бо други, подобни тижньово новини журналского типу у Войводини як „Руске слово” (на словацким „Глас люду” и на горватским „Хрватска риєч”), давно уж виходза на 52-ох бокох.

Значи, нам би ище 12 боки же бизме лєм досягли на їх уровень обсягу.

Причина прецо то у тей хвильки нє мож, то же таки подвиг тераз драги. Кед бизме тото могли зробиц, було би вецей простору и за нови рубрики, а вельо вецей би ше могло зробиц на сучасним дизайну, зоз чим ше „Руске слово”, пре збитосц простору, тераз нє барз може похвалїц.

Питанє прецо гевти други новини можу виходзиц на телїх бокох, а ми нє – зложенше. Перше, позно зме почали модернизовац новину „Руске слово”, кед ше вошло до мирох шпорованя. За таке дацо у тей хвильки нєт векши средства. Друге, инши тижньово журнали, наприклад, комбиную чарнобили папери з колором.

Без огляду, убудуце редактор новинох „Руске слово”, вєдно зоз руководством (директором и Управним одбором) и власнїком Националним совитом Руснацох, треба же би ше зоз шицкима моцами борели же би ше вишло на уровень словацких, або бунєвских новинох.

Тот пункт би вироятно требало положиц и до плану „Националней стратеґиї Руснацох по 2030. рок”.

Пишце нам – ruske.redaktor@gmail.com.