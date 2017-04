Приходза вше цеплєйши днї, та ше зоблєка нєпотребни и звишок шматох. Облєка ше ценки маїчки, а дзивчата ше любя „уцагнуц” и до узших панталонох. Праве вяри и през лєто мож замерковац и даєдну килу вецей, алє тиж и опущени мускули на целу.

Важне буц физично активни, гоч и рекреативно, прето же ше злєпшує и физични випатрунок, а тиж так и здравє при чловекови. Праве тото розтолковала и Шейла Зарубица, студентка на Факултету спорта и физичного воспитаня, хтора тиж и персонални тренер.

– Физично активни треба буц цали рок, рекреативно, розуми ше, бо ше так поспишує кардиоваскуларну систему, диґестивну систему, а тиж и правилне триманє цела. Окреме бим наглашела же физична активносц ошлєбодзує од психичней напартосци, а то нам найвецей потребне. Рушац ше муша шицки ‒ од седем по 77 роки. Вше лєпше вежбац по пари, або у дружтве, бо ше так чловек лєгчейше наженє, а и будзе му интересантнєйше – гвари Шейла.

Кажде себе пренаходзи у спорту хтори му одвитує, та так и Борис Рац зоз Дюрдьова, вон ше одмалючка найволєл бавиц зоз лабду, прето ше и опредзелєл за фодбал.

– Кед сом бул младши, тренирал сом фодбал пре успих, алє тераз уж вецей нє. Гоч ше дакеди и опитам после напартого тренинґу же чом вообще тренирам, заш лєм ше познєйше добре чувствуєм и любим тото чувство – толкує Борис.

Физични випатрунок мож швидко и успишно злєпшац и зоз бодибилдинґом, од велїх чуц же су залюбени праве до того спорту, а єден зоз нїх и Тибор Байор зоз Коцура.

Уж даскельо роки ше занїма праве зоз тим спортом, и припознава же муши буц велька дзека же би ше кажди дзень ходзело до терховнї и тренирало годзину и пол. Тиборови барз важне и же би мал здрави и порядни ужини през дзень, же би му ужина була составена зоз велїх витаминох, протеинох и угльових гидратох.

Кажда вежба помага у здравю, дзвига розположенє и оможлївує добру фокусираносц. Александра Мецек зоз Руского Керестура гвари же пробовала вецей файти вежбох, алє же єй вежби йоґи найвецей одвитую.

– При тих вежбох барз важне ускладзиц диханє зоз рухом, а мускули мож зацагнуц на цалим целу, прето же положенє таке же ше хаснує чежина цела. Вежбам кажде рано минимум пол годзини, пред фриштиком, а дакеди и вечар пред спаньом. Любела бим кед бим могла вежбац даґдзе у природи – заключує Александра.