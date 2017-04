У „Карпатима“ одржана радионица поводом Ускрса

ВРБАС – У просторијама КПД „Карпати“ у суботу, 8. априла, одржана је традиционална радионица поводом Ускрса, на којој су учествовала деца која изучавају матерњи језик. Радови и ускршња јаја учествоваће на изложби у парохијском дому цркве Покрова Пресвете Богородице у Старом Врбасу.

Учитељица русинског језика у три основне школе у Врбасу Славица Мали истакла је да су деца, пре ове радионице, имала припремне часове у школама, на којима су цртали и учили песмице о Ускрсу. У сарадњи са староврбашким парохом о. Алексијом Худаком, учитељица Мали је на ову тему организовала и заједнички час са децом која похађају часове веронауке.

Више од тринаесторо деце цртали су разне цртеже, фарбали јаја и правили разне украсе, а ово је била и прилика да својим вршњацима и присутним одрецитују песме које су припремили су прославу Ускрса.