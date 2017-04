Захвалница Михајлу Варги за 50 година у позоришту

РУСКИ КРСТУР – Ансамбл Русинског народног позоришта (РНП) „Петро Ризнич Ђађа“ у суботу, 8. априла, на сцени у Руском Крстуру, пред многобројном публиком репризно је одиграо представу „Скупљачи лешева“ Звонимира Павловића, у режији Михајла Зазуљака и Славка Ороса.

На крају суботње представе Михајлу Варги, који је у представи „Скупљачи лешева“ тумачио главну улогу, в.д. директорка Тања Арва Планчак поклонила му је пригодан поклон поводом његовог јубилеја – 50 година у русинском позоришту – прво у представама за децу, затим у АРТ, односно РНП „Ђађа“, а сада у РНП „Петро Ризнич Ђађа“.

Најновијом представом РНТ, чија је реализација почела прошле године, Михајло Варга обележава и поменути јубилеј, а 50 година његове активности у позоришту напунило се 2016. године.

Премијера представе „Скупљачи лешева“ Русинског националног позоришта била је на отварању овогодишњег Драмског меморијала Петра Ризнича Ђађе 18. марта у Руском Крстуру.